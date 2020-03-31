Расходы украинцев за прошлый год на 116,2 млрд грн больше, чем доходы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В 2019 году расходы населения составили 3815,5 млрд грн, что на 116,2 млрд грн больше, чем доходы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госстатистики.
"Доходы населения в 2019 году составили 3699,3 млрд грн, расходы - 3815,5 млрд грн, уменьшение сбережений - 116,2 млрд грн. Располагаемый доход в расчете на одного человека составлял 67 528 грн", - говорится в сообщении.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, по состоянию на 23 марта украинцы уже успели подать более 134 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах на общую сумму 20,4 млрд грн, что на 42% больше чем за аналогичный период прошлого года.