Витрати українців за минулий рік на 116,2 млрд грн більші, ніж доходи
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У 2019 році витрати населення склали 3815,5 млрд грн, що на 116,2 млрд грн більше, ніж доходи. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Держстатистики.
"Доходи населення у 2019 році становили 3699,3 млрд грн, витрати – 3815,5 млрд грн, зменшення заощаджень – 116,2 млрд грн. Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 67 528 грн", - йдеться у повідомленні.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, станом на 23 березня українці вже встигли подати понад 134 тисячі декларацій про майновий стан і доходи на загальну суму 20,4 млрд грн, що на 42% більше ніж за аналогічний період минулого року.