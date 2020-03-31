Податкова служба: кияни задекларували понад 6 млрд доходів, отриманих у минулому році

КИЇВ. 31 березня. УНН. Станом на 23 березня українці вже встигли подати понад 134 тисячі декларацій про майновий стан і доходи на загальну суму 20,4 млрд грн, що на 42% більше ніж за аналогічний період минулого року. Про це інформує ДПС, передає УНН.