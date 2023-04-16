Утечка "секретных документов" США: Данилов предупредил, как "сливом" может воспользоваться россия

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"Документы есть разные. Есть часть документов, которые могут быть чувствительными по тому или иному вопросу. Есть часть документов, которые сейчас могут появляться в сети, которые не имеют отношения к этому процессу. Но те страны, которые заинтересованы, прежде всего россия, могут сейчас бросать определенные документы под видом этой "утечки", мы должны это учитывать. Поэтому, очень внимательно анализировать эти вещи", - предостерег секретарь.

Детали

Данилов также отметил, что после "утечки" отношения с партнерами остаются "крепкими". Отвечая на вопрос, повлияли ли "секретные документы" США на "перенос" контрнаступления, секретарь подчеркнул, что окончательное решение о боевых действиях принимает украинская сторона.

"Когда будут происходить те или иные военные действия на фронте об этом знает наша сторона. Наши военные во главе с Верховным главнокомандующим принимают окончательные решения и окончательный вариант наших действий в той или иной ситуации... То, что касается стратегических вопросов, об этом знает очень ограниченный круг лиц. Решение будет приниматься с учетом всех обстоятельств, которые будут на то время", - подытожил он.

Напомним

В комментарии американскому телеканалу CNN источник, как утверждается, близкий к Президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщил, что Украина изменила некоторые планы из-за "утечки" секретных документов Пентагона