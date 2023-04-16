Витік "секретних документів" США: Данілов попередив, як "зливом" може скористатися росія

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"Документи є різні. Є частина документів, які можуть бути чутливими з того чи іншого питання. Є частина документів, які зараз можуть з'являтися в мережі, які не мають відношення до цього процесу. Але ті країни, які зацікавлені, перш за все росія, можуть зараз кидати певні документи під виглядом цього "витоку", ми маємо на це зважати. Тому, дуже уважно аналізувати ці речі", - застеріг секретар.

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Данілов також зауважив, що після "витоку" стосунки з партнерами залишаються "міцними". Відповідаючи на питання, чи вплинули "секретні документи" США на "перенесення" контрнаступу, секретар наголосив, що остаточне рішення щодо бойових дій приймає українська сторона.

"Коли будуть відбуватися ті, чи інші військові дії на фронті про це знає наша сторона. Наші військові на чолі з Верховним головнокомандувачем приймають остаточні рішення та остаточний варіант наших дій у той чи іншій ситуації... Те, що стосується стратегічних питань, про це знає дуже обмежене коло осіб. Рішення буде прийматися з урахуванням усіх обставин, які будуть на той час", - підсумував він.

Нагадаємо

У коментарі американському телеканалу CNN джерело, як стверджується, близьке до Президента України Володимира Зеленського повідомило, що Україна змінила деякі плани через "витік" секретних документів Пентагону