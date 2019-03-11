Ветер повалил вышку мобильной связи в Южноукраинске
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Сегодня в Южноукраинске Николаевской области на открытой территории ветер повалил вышку мобильной связи Vodafone. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Илляна Пацюк.
Вышка мобильной связи упала половине первого дня в лесистой местности города.
"Из-за сильного ветра в Южноукраинске упала вышка оператора мобильной связи МТС, ныне Vodafone, на открытой территории. Никто, к счастью, не пострадал", - сообщила Пацюк.
На сервисе Youtube появилось видео, зафиксировавшее момент, в который упала вышка.
Как сообщал УНН, в Ровенской области из-за непогоды обесточены 30 населенных пунктов, а в Житомирской области из-за сильного ветра погибла женщина - на нее упал кусок железа, сдутый с дома.
Напомним, Во Львовской области объявили штормовое предупреждение.