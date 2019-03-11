Вітер повалив вишку мобільного зв'язку в Южноукраїнську
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Сьогодні в Южноукраїнську Миколаївської області на відкритій території вітер повалив вишку мобільного зв’язку Vodafone. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-секретар обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Ілляна Пацюк.
Вишка мобільного зв'язку впала опів на першу дня у лісистій місцевості міста.
"Через сильний вітер в Южноукраїнську впала вишка оператора мобільного зв’язку МТС, теперішній Vodafone, на відкритій території. Ніхто, на щастя, не постраждав", - повідомила Пацюк.
На сервісі Youtube з'явилось відео, що зафіксувало момент, в який впала вишка.
Як повідомляв УНН, на Рівненщині через негоду знеструмлено 30 населених пунктів, а на Житомирщині через сильний вітер загинула жінка - на неї впав шмат заліза, здутий з будинку.
Нагадаємо, на Львівщині оголосили штормове попередження.