На Рівненщині через негоду знеструмлено 30 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У Рівненській області у зв'язку з негодою було знеструмлено 30 населених пунктів. Про це повідомила прес-служба ПрАТ "Рівнеобленерго", передає УНН.
"Негода, що вирувала у неділю, 10 березня на Рівненщині призвела до знеструмлення у 30 населених пунктах області. Найбільше пошкоджень електромереж було зафіксовано у Здолбунівському, Дубенському, Дубровицькому та Березнівському районах", - йдеться в повідомленні.
Ремонтні бригади працювали над ліквідацією наслідків стихії упродовж неділі і минулої ночі.
На підприємстві додали, що фахівці продовжують працювати у посиленому режимі над ліквідацією точкових погашень. Також готуються до нових можливих знеструмлень, "адже складні погодні умови та сильні пориви вітру, за даними Гідрометцентру, зберігатимуться по області".
Раніше повідомлялося, що у Львівській області через сильний вітер виникли пошкодження в електричних мережах. Через це без електропостачання залишилися 96 населених пунктів.
Також у Чернівецькій області через сильний вітер на трасу перед пунктом пропуску "Порубне" впали високовольтні лінії, через що рух міжнародною трасою перекрили.
Нагадаємо, на ранок понеділка через негоду у п'яти областях України залишалися без світла 47 населених пунктів.