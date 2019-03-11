На Ровенской области из-за непогоды обесточены 30 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Ровенской области в связи с непогодой были обесточены 30 населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба ЧАО "Ривнеоблэнерго", передает УНН.
"Непогода, бушующая в воскресенье, 10 марта в Ровенской области привела к обесточиванию в 30 населенных пунктах области. Больше повреждений электросетей было зафиксировано в Здолбуновском, Дубенском, Дубровицком и Березновском районах", - говорится в сообщении.
Ремонтные бригады работали над ликвидацией последствий стихии в течение воскресенья и минувшей ночью.
На предприятии добавили, что специалисты продолжают работать в усиленном режиме над ликвидацией точечных погашений. Также готовятся к новым возможным обесточиваний, "ведь сложные погодные условия и сильные порывы ветра, по данным Гидрометцентра, будут сохраняться по области".
Ранее сообщалось, что во Львовской области за сильного ветра возникли повреждения в электрических сетях. Из-за этого без электроснабжения остались 96 населенных пунктов.
Также в Черновицкой области из-за сильного ветра на трассу перед пунктом пропуска "Порубное" упали высоковольтные линии, из-за чего движение международной трассой перекрыли.
Напомним, на утро понедельника из-за непогоды в пяти областях Украины оставались без света 47 населенных пунктов.