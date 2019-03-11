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На Ровенской области из-за непогоды обесточены 30 населенных пунктов

На Ровенской области из-за непогоды обесточены 30 населенных пунктов

Киев  •  УНН

 • 7732 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. В Ровенской области в связи с непогодой были обесточены 30 населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба ЧАО "Ривнеоблэнерго", передает УНН.

"Непогода, бушующая в воскресенье, 10 марта в Ровенской области привела к обесточиванию в 30 населенных пунктах области. Больше повреждений электросетей было зафиксировано в Здолбуновском, Дубенском, Дубровицком и Березновском районах", - говорится в сообщении.

Ремонтные бригады работали над ликвидацией последствий стихии в течение воскресенья и минувшей ночью.

На предприятии добавили, что специалисты продолжают работать в усиленном режиме над ликвидацией точечных погашений. Также готовятся к новым возможным обесточиваний, "ведь сложные погодные условия и сильные порывы ветра, по данным Гидрометцентра, будут сохраняться по области".

Ранее сообщалось, что во Львовской области за сильного ветра возникли повреждения в электрических сетях. Из-за этого без электроснабжения остались 96 населенных пунктов.

Также в Черновицкой области из-за сильного ветра на трассу перед пунктом пропуска "Порубное" упали высоковольтные линии, из-за чего движение международной трассой перекрыли.

Напомним, на утро понедельника из-за непогоды в пяти областях Украины оставались без света 47 населенных пунктов.

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