Отечественный лоукостер SkyUp имеет полностью частный капитал - Омелян

"Министерство инфраструктуры всегда выступало за приватизацию, за то, чтобы государственных компаний было как можно меньше, все должно быть в рамках частной конкуренции, чтобы был действительно высококачественный продукт. Поэтому я рад, что компания SkyUp имеет 100% частный капитал. Ни одной государственной гривни там нет и никаких дотаций из бюджета не предвидится", - сообщил он.

Как пояснил Омелян, создание этой авиакомпании нужно государству потому, что это демонстрирует потенциальным инвесторам, что Украина способна обеспечить равные условия для всех компаний, гарантирует защищенность инвестиций и отсутствие дискриминации по отношению к игрокам рынка. Кроме того, это дополнительные рабочие места.

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"Государству нужно каждое новое рабочее место, поэтому мы готовы содействовать всем компаниям, которые заходят на отечественный рынок", - подчеркнул Омелян.

Отметим генеральным партнером SkyUp является туроператор Join UP!, который будет соответственно заказчиком рейсов. Акционером авиакомпании является ООО Acs.

Напомним, первый национальный лоукост-авиаперевозчик SkyUp начнет работу в апреле 2018 года. Авиаперевозчик SkyUp выполнять чартерные рейсы , а также внутренние и международные регулярные рейсы.