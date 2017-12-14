Вітчизняний лоукостер SkyUp має повністю приватний капітал - Омелян

“Міністерство інфраструктури завжди виступало за приватизацію, за те, щоб державних компаній було якомога менше, все повинно бути в рамках приватної конкуренції, щоб був дійсно високоякісний продукт. Тому я радий, що компанія SkyUp має 100%-во приватний капітал. Жодної гривні державної там немає і жодних дотацій із бюджету не передбачається”, — повідомив він.

Як пояснив Омелян, створення цієї авіакомпанії потрібне державі тому, що це демонструє потенційним інвесторам, що Україна здатна забезпечити рівні умови для всіх компаній, що гарантує захищеність інвестицій та відсутність дискримінації по відношенню до гравців ринку. Крім того, це додаткові робочі місця.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Національний авіаперевізик SkyUp: якими будуть ціни на квитки

“Державі потрібно кожне нове робоче місце, тому ми готові сприяти всім компаніям, які заходять на вітчизняний ринок”, — підкреслив Омелян.

Зазначимо генеральним партнером SkyUp є туроператор Join UP!, який буде відповідно замовником рейсів. Акціонером авіакомпанії є ТОВ Acs.

Нагадаємо, перший національний лоукост-авіаперевізник SkyUp розпочне роботу у квітні 2018 року. Авіаперевізник SkyUp виконуватиме чартерні рейси, а також внутрішні та міжнародні регулярні рейси.