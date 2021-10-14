"Поздравление" на странице Генконсульства РФ в Харькове: у Лаврова хотят, чтобы Украина расследовала хакерскую атаку
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В МИД РФ отреагировали на появление "поздравления" с Днем защитников и защитниц Украины на странице Генконсульства РФ в Харькове - направили Украине ноту и хотят, чтобы хакерскую атаку расследовали, передает УНН со ссылкой на МИД РФ.
Детали
В МИД РФ сообщили, что 14 октября было взломано аккаунты Генерального консульства Российской Федерации в Харькове в социальных сетях "Инстаграм" и "Фейсбук".
"После хакерской атаки Генконсульство потеряло доступ к управлению аккаунтами, на которых стали появляться фейковые сообщения.
Просим всех пользователей социальных сетей учитывать данный факт при ознакомлении с контентом аккаунтов Генконсульства", - говорится в сообщении.
Цитата
"Посольство России в Киеве направило в МИД Украины вербальную ноту с просьбой инициировать расследование данного инцидента украинскими компетентными органами и принять необходимые меры для обеспечения нормального функционирования информационных ресурсов загранучреждений России в Украине", - говорится в сообщении.
Также в МИД РФ подчеркнули, что "позже доступ к аккаунтам Генконсульства был восстановлен. Ожидаем, что подобные инциденты повторяться не будут ".
Контекст
Утром 14 октября на странице в соцсети Instagram Генерального консульства РФ в Харькове появилось поздравление граждан с Днем защитников и защитниц Украины.
"Находясь на священной украинской земле, мы осознаем низость политики Российской Федерации. Мы восхищаемся украинскими ребятами, которые защищают каждую пядь своей земли. Надеемся, что со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине", - говорилось в поздравлении.
На странице также был опубликован список имен "сотрудников спецподразделения СВР РФ "Заслон", "сотрудников МИД РФ", "сотрудников ГУ ГШ ВС РФ", "Административно-технического персонала", "сотрудников из числа граждан Украины (коллаборационистов)"," агентов ФСБ на территории Харькова, с позором изгнанных из рядов украинских спецслужб".
Позже Генеральное консульство РФ в Харькове удалило пост с поздравлениями ко Дню защитников и защитниц Украины и сообщил о взломе своих аккаунтов в соцсетях Instagram и Facebook.