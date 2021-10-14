"Поздравление" на странице Генконсульства РФ в Харькове: у Лаврова хотят, чтобы Украина расследовала хакерскую атаку

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 112962 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 125490 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 109944 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 108731 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 137295 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121547 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161162 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143238 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179623 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172984 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Предупреждают об отключении света 3 марта: в какие часы будет действовать график

Предупреждают об отключении света 3 марта: в какие часы будет действовать график

2 марта, 16:09 • 33333 просмотра
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

2 марта, 17:53 • 38076 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 42584 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 73091 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 32248 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 125500 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 137303 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 303763 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 270589 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 255414 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 112968 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 120965 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 161164 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 118638 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 118223 просмотра
Актуальное
"Поздравление" на странице Генконсульства РФ в Харькове: у Лаврова хотят, чтобы Украина расследовала хакерскую атаку

"Поздравление" на странице Генконсульства РФ в Харькове: у Лаврова хотят, чтобы Украина расследовала хакерскую атаку

Киев  •  УНН

 • 26743 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. В МИД РФ отреагировали на появление "поздравления" с Днем защитников и защитниц Украины на странице Генконсульства РФ в Харькове - направили Украине ноту и хотят, чтобы хакерскую атаку расследовали, передает УНН со ссылкой на МИД РФ.

Детали

В МИД РФ сообщили, что 14 октября было взломано аккаунты Генерального консульства Российской Федерации в Харькове в социальных сетях "Инстаграм" и "Фейсбук".

"После хакерской атаки Генконсульство потеряло доступ к управлению аккаунтами, на которых стали появляться фейковые сообщения.

Просим всех пользователей социальных сетей учитывать данный факт при ознакомлении с контентом аккаунтов Генконсульства", - говорится в сообщении.

Цитата

"Посольство России в Киеве направило в МИД Украины вербальную ноту с просьбой инициировать расследование данного инцидента украинскими компетентными органами и принять необходимые меры для обеспечения нормального функционирования информационных ресурсов загранучреждений России в Украине", - говорится в сообщении.

Также в МИД РФ подчеркнули, что "позже доступ к аккаунтам Генконсульства был восстановлен. Ожидаем, что подобные инциденты повторяться не будут ".

Контекст

Утром 14 октября на странице в соцсети Instagram Генерального консульства РФ в Харькове появилось поздравление граждан с Днем защитников и защитниц Украины.

"Находясь на священной украинской земле, мы осознаем низость политики Российской Федерации. Мы восхищаемся украинскими ребятами, которые защищают каждую пядь своей земли. Надеемся, что со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине", - говорилось в поздравлении.

На странице также был опубликован список имен "сотрудников спецподразделения СВР РФ "Заслон", "сотрудников МИД РФ", "сотрудников ГУ ГШ ВС РФ", "Административно-технического персонала", "сотрудников из числа граждан Украины (коллаборационистов)"," агентов ФСБ на территории Харькова, с позором изгнанных из рядов украинских спецслужб".

Позже Генеральное консульство РФ в Харькове удалило пост с поздравлениями ко Дню защитников и защитниц Украины и сообщил о взломе своих аккаунтов в соцсетях Instagram и Facebook.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы