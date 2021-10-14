Генконсульство РФ у Харкові видалило пост з привітаннями до Дня захисника України. Кажуть, їх зламали невідомі

Цитата

“Генеральне консульство Росії в Харкові повідомляє, що 14.10.2021 р невідомими структурами або особами були зламані акаунти Інстаграм і Фейсбук російської закордонустанови. Просимо вважати розміщену на них інформацію з 10:00 14.10.2021 р такою, що не відповідає дійсності. Генеральне консульство працює над відновленням порушених акаунтів”, — заявили в ГК.

Контекст

Зранку 14 жовтня на сторінці в соцмережі Instagram Генерального консульства РФ в Харкові з’явилося привітання громадян з Днем захисників і захисниць України.

“Перебуваючи на священній українській землі, ми усвідомлюємо ницість політики Російської Федерації. Ми захоплюємося українськими хлопцями та дівчатами, які захищають кожну п’ядь своєї землі. Сподіваємося, що зі смертю диктатора Росія відмовиться від агресивних, загарбницьких дій в Україні”, — зазначалось у привітанні.

На сторінці також був опублікований список імен “Співробітників спецпідрозділу СВР РФ “Заслін”, “Співробітників МЗС РФ”, “Співробітників ГУ ГШ ЗС РФ”, “Адміністративно-технічного персоналу”, “Співробітників з числа громадян України (колабораціоністів)”, “агентів ФСБ на території Харкова, з ганьбою вигнаних з лав українських спецслужб”.

Додамо

В Україні 14 жовтня в день святої Покрови Пресвятої Богородиці відзначається День захисників України одночасно з Днем Українського козацтва. Також 14 жовтня традиційно відзначають як день створення Української повстанської армії.