Генконсульство РФ в Харькове удалило пост с поздравлениями ко Дню защитника Украины. Говорят, их взломали неизвестные
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Генеральное консульство РФ в Харькове удалило пост с поздравлениями ко Дню защитников и защитниц Украины и сообщил о взломе своих аккаунтов в соцсетях Instagram и Facebook. Об этом говорится в сообщении на сайте ГК, передает УНН.
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"Генеральное консульство России в Харькове сообщает, что 14.10.2021 г. неизвестными структурами или лицами были взломаны аккаунты Инстаграм и Фейсбук российского заграучреждения. Просим считать размещенную на них информацию с 10:00 14.10.2021 г. такой, что не соответствует действительности. Генеральное консульство работает над восстановлением нарушенных аккаунтов", - заявили в ГК.
Контекст
Утром 14 октября на странице в соцсети Instagram Генерального консульства РФ в Харькове появилось поздравления граждан с Днем защитников и защитниц Украины.
"Находясь на священной украинской земле, мы осознаем низость политики Российской Федерации. Мы восхищаемся Украинский ребятами, которые защищают каждую пядь своей земли. Надеемся, что со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине", - говорилось в приветствии.
На странице также был опубликован список имен "сотрудников спецподразделения СВР РФ "Заслон", "сотрудников МИД РФ", "сотрудников ГУ ГШ ВС РФ", "Административно-технического персонала", "сотрудников из числа граждан Украины (коллаборационистов)", "агентов ФСБ на территории Харькова, с позором изгнанных из рядов украинских спецслужб".
Добавим
В Украине 14 октября в день святой Покровы Пресвятой Богородицы отмечается День защитников Украины одновременно с Днем Украинского казачества. Также 14 октября традиционно отмечают как день создания Украинской повстанческой армии.