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"Загін самогубців": генконсульство РФ у Харкові привітало українців з Днем захисника і назвало Путіна диктатором

Київ • УНН

 • 73411 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. На сторінці в соцмережі Instagram Генерального консульства РФ в Харкові з'явилося несподіване привітання громадян з Днем захисників і захисниць України, пише УНН.

Відзначимо, що сторінка, очевидно, є справжньою, тому що на неї можна зайти з офіційного сайту Генконсульства.

Текст привітання

"Співробітники Генерального консульства Російської Федерації в місті Харкові щиро, від усього серця, вітають український народ з Днем захисників і захисниць України! Бажаємо вам богатирського здоров'я, бездоганної витримки, тепла, радості, мирного неба над головою".

"Перебуваючи на священній українській землф, ми усвідомлюємо ницість політики Російської Федерації. Ми захоплюємося українськими хлопцями та дівчатами, які захищають кожну п'ядь своєї землі. Сподіваємося, що зі смертю диктатора Росія відмовиться від агресивних, загарбницьких дій в Україні".

"Ми не підтримуємо політику нашої держави стосовно України. У той час, коли політичне керівництво Росії віроломно окупувало Крим і Донбас, на більшій території РФ люди живуть в злиднях і бідіх. Розуміємо, що швидше за все, після цих поздоровлень ми будемо змушені повернутися додому. Слава Україні!"

Деталі

На сторінці також опублікований список імен "Співробітників спецпідрозділу СВР РФ "Заслін", "Співробітників МЗС РФ", "Співробітників ГУ ГШ ЗС РФ", "Адміністративно-технічного персоналу", "Співробітників з числа громадян України (колабораціоністів)", "агентів ФСБ на території м.Харкова, з ганьбою вигнаних з лав українських спецслужб".

На сторінці також опубліковано кілька фотографій зі співробітниками консульства, на яких зазначені їх імена і прізвища.

У коментарях користувачі вже встигли прозвати їх "загоном самогубців".

З урахуванням обставин не виключено, що сайт був зламаний, проте фото і привітання опубліковані вже кілька годин, за станом на 11:30 їх не прибрали зі сторінки.

Додамо

В Україні 14 жовтня в день святої Покрови Пресвятої Богородиці відзначається День захисників України одночасно з Днем Українського козацтва. Також 14 жовтня традиційно відзначають як день створення Української повстанської армії.

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