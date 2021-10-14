“Отряд самоубийц”: генконсульство РФ в Харькове поздравило украинцев с Днем защитника и назвало Путина диктатором
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. На страничке в соцсети Instagram Генерального консульства РФ в Харькове появилось неожиданное поздравление граждан с Днем защитников и защитниц Украины, пишет УНН.
Отметим, что страничка, очевидно. Является настоящей, т.к. на нее можно зайти с официального сайта Генконсульства.
Текст поздравления
“Сотрудники Генерального консульства Российской Федерации в городе Харькове искренне, от всего сердца, поздравляют украинский народ с Днем защитников и защитниц Украины! Желаем вам богатырского здоровья, безупречной выдержки, тепла, радости, мирного неба над головой”.
“Пребывая на священной украинской земле, мы осознаем низость политики Российской Федерации. Мы восхищаемся украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли. Надеемся, что со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине”.
“Мы не поддерживаем политику нашего государства в отношении Украины. В то время, когда политическое руководство России вероломно оккупировало Крым и Донбасс, на большей территории РФ люди живут в нищете и бедствиях. Понимаем, что скорее всего, после этих поздравлений мы будем вынуждены вернуться домой. Слава Украине!”
Детали
На страничке также опубликован список имен “Сотрудников спецподразделения СВР РФ “Заслон”, “Сотрудников МИД РФ”, “Сотрудников ГУ ГШ ВС РФ”, “Административно-технического персонала”, “Сотрудников из числа граждан Украины (коллаборационистов)”, “агентов ФСБ на территории г. Харькова, с позором изгнанных из рядов украинских спецслужб”.
На страничке также опубликовано несколько фотографий с сотрудниками консульства, на которых подписаны их имена и фамилии.
В комментариях пользователи уже успели прозвать их “отрядом самоубийц”.
С учетом обстоятельств не исключено, что сайт был взломан, однако фото и поздравления опубликованы уже несколько часов, по состоянию на 11:30 их не удалили со страницы.
Добавим
В Украине 14 октября в день святой Покровы Пресвятой Богородицы отмечается День защитников Украины одновременно с Днем Украинского казачества. Также 14 октября традиционно отмечают как день создания Украинской повстанческой армии.