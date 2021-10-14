"Вітання" на сторінці Генконсульства РФ у Харкові: у Лаврова хочуть, аби Україна розслідувала хакерську атаку

Деталі

У МЗС РФ повідомили, що 14 жовтня було зламано акаунти Генерального консульства Російської Федерації в Харкові в соціальних мережах “Інстаграм” і “Фейсбук”.

“Після хакерської атаки Генконсульство втратило доступ до управління акаунтами, на яких стали з’являтися фейковий повідомлення.

Просимо всіх користувачів соціальних мереж враховувати даний факт при ознайомленні з контентом акаунтів Генконсульства”, — йдеться у повідомленні.

Цитата

“Посольство Росії в Києві направило в МЗС України вербальну ноту з проханням ініціювати розслідування даного інциденту українськими компетентними органами і вжити необхідних заходів для забезпечення нормального функціонування інформаційних ресурсів закордонних установ Росії на Україну”, — йдеться у повідомленні.

Також у МЗС РФ наголосили, що “пізніше доступ до акаунтів Генконсульства був відновлений. Очікуємо, що подібні інциденти повторюватися не будуть”.

Контекст

Зранку 14 жовтня на сторінці в соцмережі Instagram Генерального консульства РФ в Харкові з’явилося привітання громадян з Днем захисників і захисниць України.

“Перебуваючи на священній українській землі, ми усвідомлюємо ницість політики Російської Федерації. Ми захоплюємося українськими хлопцями та дівчатами, які захищають кожну п’ядь своєї землі. Сподіваємося, що зі смертю диктатора Росія відмовиться від агресивних, загарбницьких дій в Україні”, — зазначалось у привітанні.

На сторінці також був опублікований список імен “Співробітників спецпідрозділу СВР РФ “Заслін”, “Співробітників МЗС РФ”, “Співробітників ГУ ГШ ЗС РФ”, “Адміністративно-технічного персоналу”, “Співробітників з числа громадян України (колабораціоністів)”, “агентів ФСБ на території Харкова, з ганьбою вигнаних з лав українських спецслужб”.

Пізніше Генеральне консульство РФ у Харкові видалило пост із привітаннями до Дня захисників і захисниць України та повідомило про злам своїх аккаунтів у соцмережіх Instagram та Facebook.