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Украинская столица и ЕБРР договорились о партнерстве на 100 млн евро

Украинская столица и ЕБРР договорились о партнерстве на 100 млн евро

Киев • УНН

 • 595642 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Украинская столица и ЕБРР договорились о партнерстве на 100 млн евро. Об это сообщил мэр Киева Виталий Кличко по результатам встречи с делегацией Европейского банка реконструкции и развития во главе с Президентом банка Одиль Рено-Бассо, передает УНН.

Детали

Как отметил мэр Киева, сейчас в сотрудничестве с ЕБРР столица реализует несколько важных проектов. 

Так в 2019 году Киев присоединился к Программе ЕБРР "Зеленые города". В рамках этой Программы город воплощает проекты на общую сумму 320 млн евро.

"В частности – проект "Модернизация городского транспорта г. Киева II", согласно которому предусматривается выделение 180 млн евро на обновление подвижного состава общественного транспорта. Из них на вагоны метро – 50 млн евро, на трамваи – 60 млн евро. И на комплексную реконструкцию трамвайной линии и остановки "Контрактовая площадь" – 10 млн евро, на капитальный ремонт автопроездов моста Метро – 60 млн евро. Бенефициары проекта – КП "Киевский метрополитен", КП "Киевпастранс" и КК "Киевавтодор", – написал мэр Киева.

Виталий Кличко также добавил, что при поддержке ЕБРР столичная власть воплощает проект "Модернизация системы централизованного теплоснабжения г. Киева" – на сумму 140 млн евро. В частности, речь идет о модернизации оборудования ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, реконструкции 8 крупных котельных; капитальном ремонте тепловых сетей; закрытии 45 малых неэффективных котельных с переподключением потребителей; создании системы дистанционного сбора и анализа информации.

В настоящее время проект приостановлен из-за войны в Украине. По согласованию с ЕБРР временно приостановлены начатые тендерные процедуры.

"По результатам Инвестиционного форума Киева, который проходил в Брюсселе в конце 2022 года, украинская столица и ЕБРР договорились о партнерстве на 100 млн евро. Оно направлено на широкий спектр проектов поддержки энергетической безопасности Киева, предоставление экстренной помощи ликвидности для муниципальных активов, компенсации потерь импорта и прочее. Даже в это сложное время для Украины, ЕБРР всячески пытается помочь Киеву. И мы за это очень благодарны", – подытожил Виталий Кличко.

Напомним

Министр финансов Украины заявил о "большей уверенности" в финансировании дефицита бюджета в этом году.

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