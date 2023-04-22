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Українська столиця та ЄБРР домовились про партнерство на 100 млн євро

Українська столиця та ЄБРР домовились про партнерство на 100 млн євро

Київ • УНН

 • 595647 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Українська столиця та ЄБРР домовились про партнерство на 100 млн євро. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в результаті зустрічі із делегацією Європейського банку реконструкції та розвитку на чолі з Президенткою банку Оділь Рено-Бассо, передає УНН.

Деталі

Як зазначив мер Києва, наразі у співпраці з ЄБРР столиця реалізує декілька важливих проектів. 

Так у 2019 році Київ приєднався до Програми ЄБРР "Зелені міста". Урамках цієї Програми місто втілює проекти на загальну суму 320 млн євро.

"Зокрема – проект "Модернізація міського транспорту м. Києва ІІ", згідно з яким передбачається виділення 180 млн євро на оновлення рухомого складу громадського транспорту. З них на вагони метро – 50 млн євро, на трамваї – 60 млн євро. Та на комплексну реконструкцію трамвайної лінії та зупинки "Контрактова площа" – 10 млн євро, на капітальний ремонт автопроїздів мосту Метро – 60 млн євро. Бенефіціари проекту – КП "Київський метрополітен", КП "Київпастранс" та КК "Київавтодор", – написав мер Києва.

Віталій Кличко також додав, що за підтримки ЄБРР столична влада втілює проект "Модернізація системи централізованого теплопостачання м. Києва" – на суму 140 млн євро. Зокрема, йдеться про модернізацію обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, реконструкцію 8 великих котелень; капітальний ремонт теплових мереж; закриття 45 малих неефективних котелень із перепідключенням споживачів; створення системи дистанційного збору та аналізу інформації.

Наразі проект призупинено через війну в Україні. За погодженням з ЄБРР тимчасово призупинені розпочаті тендерні процедури.

"За результатами Інвестиційного форуму Києва, що відбувався в Брюсселі наприкінці 2022 року, українська столиця та ЄБРР домовились про партнерство на 100 млн євро. Воно спрямоване на широкий спектр проектів підтримки енергетичної безпеки Києва, надання екстреної допомоги ліквідності для муніципальних активів, компенсації втрат імпорту та інше. Навіть в цей складний час для України, ЄБРР усіляко намагається допомогти Києву. І ми за це дуже вдячні", – підсумував Віталій Кличко.

Нагадаємо

Міністр фінансів України заявив про "більшу впевненість" у фінансуванні дефіциту бюджету цього року.

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