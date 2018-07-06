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Виталий Кличко осенью проведет бой с Льюисом в Киеве

Виталий Кличко осенью проведет бой с Льюисом в Киеве

Киев  •  УНН

 • 17650 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко осеню проведет бой с Ленносом Льюисом в украинской столице. Об этом сообщает сайт "Братство Кличко", передает УНН.

"Вечный чемпион мира WBC и мэр Киева Виталий Кличко осенью вновь выйдет в ринг против экс-абсолютного чемпиона мира Леннокса Льюиса. Мужской разговор двух джентльменов при помощи жестов состоится во время 56-го конгресса WBC, который пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября 2018 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это будет выставочный поединок, который состоится в рамках благотворительного аукциона. Подробности аукциона и формат боя пока что не афишируются.

Следует подчеркнуть, что 56-й конгресс WBC впервые в своей истории пройдет в Киеве. В столицу Украины прилетят около 700 участников конвенции из 160 стран мира. В их числе будут действующие чемпионы мира, легендарные боксеры прошлого, президенты федераций стран-членов WBC, рефери, спортивные менеджеры и функционеры. По словам президента WBC Маурисио Сулеймана, на конгресс также приглашены Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, уже подтвердили свое участие Риддик Боу, Хулио Сезар Чавес и другие легендарные чемпионы.

Инициатором проведения конгресса в столице Украины выступил Виталий Кличко.

Напомним, бой Леннокс Льюис – Виталий Кличко состоялся 21 июня 2003 года. Драматический поединок, позднее признанный "боем десятилетия в супертяжелом весе", был остановлен врачом из-за рассечения у Виталия Кличко. На момент остановки украинец выигрывал на картах всех трех судей со счетом 58:56. Сразу после боя Леннокс пообещал Виталию матч-реванш, но не сдержал своего слова и через несколько месяцев объявил о завершении профессиональной боксерской карьеры. 15 лет спустя у Льюиса неожиданно появилась возможность выполнить свое обещание.

Ранее, Владимир Кличко победил Тони Томпсона в шестом раунде.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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