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Віталій Кличко восени проведе бій з Льюїсом у Києві

Віталій Кличко восени проведе бій з Льюїсом у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко восени проведе бій з Ленносом Льюїсом в українській столиці. Про це повідомляє сайт "Братство Кличко", передає УНН.

"Вічний чемпіон світу WBC і мер Києва Віталій Кличко восени знову вийде в ринг проти екс-абсолютного чемпіона світу Леннокса Льюїса. Чоловіча розмова двох джентльменів за допомогою жестів відбудеться під час 56-го конгресу WBC, який пройде в Києві з 30 вересня по 5 жовтня 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, це буде виставковий поєдинок, який відбудеться в рамках благодійного аукціону. Подробиці аукціону і формат бою поки що не афішуються.

Слід підкреслити, що 56-й конгрес WBC вперше в своїй історії пройде в Києві. До столиці України прилетять близько 700 учасників конвенції з 160 країн світу. У їх числі будуть чинні чемпіони світу, легендарні боксери минулого, президенти федерацій країн-членів WBC, рефері, спортивні менеджери і функціонери. За словами президента WBC Маурісіо Сулеймана, на конгрес також запрошені Майк Тайсон, Евандер Холіфілд, вже підтвердили свою участь Ріддік Боу, Хуліо Сезар Чавес і інші легендарні чемпіони.

Ініціатором проведення конгресу в столиці України виступив Віталій Кличко.

Нагадаємо, бій Леннокс Льюїс - Віталій Кличко відбувся 21 червня 2003 року. Драматичний поєдинок, пізніше визнаний "боєм десятиліття в суперважкій вазі", був зупинений лікарем через розсічення у Віталія Кличка. На момент зупинки українець вигравав на картах всіх трьох суддів з рахунком 58:56. Відразу після бою Леннокс пообіцяв Віталію матч-реванш, але не дотримав свого слова і через кілька місяців оголосив про завершення професійної боксерської кар'єри. 15 років по тому у Льюїса несподівано з'явилася можливість виконати свою обіцянку.

Раніше, Володимир Кличко переміг Тоні Томпсона в шостому раунді.

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