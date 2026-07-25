Выставку оборонных технологий IRON DEMO 2026 во Львове отменили из-за удара РФ по Киевщине

Во Львове отменили анонсированную выставку оборонных технологий IRON DEMO 2026. Она должна была состояться 28-29 августа, сообщает УНН со ссылкой на организаторов.

От проведения выставки отказались после российского удара по одному из украинских полигонов в Киевской области, где в это время проходила публично анонсированная выставка вооружений. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Организаторы IRON DEMO выразили соболезнования родным и близким погибших в трагедии 24 июля в Киевской области.

За три года существования кластера безопасность всегда была для нас на первом месте. Каждое наше мероприятие за это время организовывалось с соблюдением жестких протоколов безопасности и с обязательным согласованием со всеми соответствующими органами. Но сегодня любые наши слова будут лишними. Официально объявляем, что мероприятие IRON DEMO 2026 28-29 августа во Львове не состоится. Со всеми, кто регистрировался на мероприятие в качестве партнеров, экспонентов и участников, мы свяжемся лично