Выставку оборонных технологий IRON DEMO 2026 во Львове отменили из-за удара РФ по Киевщине
Киев • УНН
Организаторы отменили анонсированную выставку IRON DEMO 2026 во Львове после российского удара по полигону на Киевщине. В результате атаки есть погибшие и раненые.
Во Львове отменили анонсированную выставку оборонных технологий IRON DEMO 2026. Она должна была состояться 28-29 августа, сообщает УНН со ссылкой на организаторов.
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От проведения выставки отказались после российского удара по одному из украинских полигонов в Киевской области, где в это время проходила публично анонсированная выставка вооружений. В результате атаки есть погибшие и раненые.
Организаторы IRON DEMO выразили соболезнования родным и близким погибших в трагедии 24 июля в Киевской области.
За три года существования кластера безопасность всегда была для нас на первом месте. Каждое наше мероприятие за это время организовывалось с соблюдением жестких протоколов безопасности и с обязательным согласованием со всеми соответствующими органами. Но сегодня любые наши слова будут лишними. Официально объявляем, что мероприятие IRON DEMO 2026 28-29 августа во Львове не состоится. Со всеми, кто регистрировался на мероприятие в качестве партнеров, экспонентов и участников, мы свяжемся лично
Напомним
В результате российского удара по Киевской области 24 июля погибла заместитель начальника Центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины Валентина Савицкая. Она была женой начальника Центра стратегических коммуникаций Игоря Соловья.
В то же время советник Президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Flash" Бескрестнов заявил, что не находился во время российской атаки на полигоне под Киевом, где в это время проходила выставка вооружений.