Выставка тюльпанов откроется завтра в Киеве

На выставке высажено 250 тысяч тюльпанов, использовано около 15 разновидностей, как по цветовой гамме, так и по высоте цветка и сроком цветения. Общая площадь композиций - более 2000 кв.м.

Кроме цветочного фестиваля, на разноцветной площадке традиционно каждые выходные будут проводиться мастер-классы и развлекательная программа для детей.

Работать цветочный фестиваль будет ежедневно с 10:00 до 21:00 до 27 мая 2018 года.

Как сообщал УНН, в Ужгороде расцвели более 20 тысяч тюльпанов, высаженных осенью 2017 года.