Выставка тюльпанов откроется завтра в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В пятницу на Певческом поле в Киеве откроется выставка тюльпанов "Вокруг света", которая продлится в течение месяца. Об этом сообщает пресс-служба "Киевзеленстроя", передает УНН.
На выставке высажено 250 тысяч тюльпанов, использовано около 15 разновидностей, как по цветовой гамме, так и по высоте цветка и сроком цветения. Общая площадь композиций - более 2000 кв.м.
Кроме цветочного фестиваля, на разноцветной площадке традиционно каждые выходные будут проводиться мастер-классы и развлекательная программа для детей.
Работать цветочный фестиваль будет ежедневно с 10:00 до 21:00 до 27 мая 2018 года.
Как сообщал УНН, в Ужгороде расцвели более 20 тысяч тюльпанов, высаженных осенью 2017 года.