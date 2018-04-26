Виставка тюльпанів відкриється завтра в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У п'ятницю на Співочому полі в Києві відкриється виставка тюльпанів "Навколо світу", яка триватиме протягом місяця. Про це повідомляє прес-служба "Київзеленбуду", передає УНН.
На виставці висаджено 250 тисяч тюльпанів, використано приблизно 15 різновидів, як за кольоровою гамою, так і за висотою квітки та терміном цвітіння. Загальна площа композицій - більше 2000 кв.м.
Крім квіткового фестивалю, на різнобарвному майданчику традиційно щовихідні будуть проводитись майстер-класи та розважальна програма для дітей.
Працюватиме квітковий фестиваль щодня з 10:00 до 21:00 до 27 травня 2018 року.
Як повідомляв УНН, в Ужгороді розквітли понад 20 тисяч тюльпанів, висаджених восени 2017 року.