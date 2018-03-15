Выставка документов и усиленная охрана: как отметили годовщину создания Карпатской Украины

ukru
В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 27363 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 42366 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 47103 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 96919 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 88302 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103244 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110219 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116936 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122289 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133604 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 116091 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 100840 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 90188 просмотра
Сырский раскрыл критерии назначения новых командиров армейских корпусов

Сырский раскрыл критерии назначения новых командиров армейских корпусов

10 марта, 12:27 • 49320 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

16:00 • 55671 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

16:00 • 55671 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

15:15 • 96946 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 116091 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 183980 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 217437 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

15:34 • 29713 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 90188 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 100840 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 107857 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 195547 просмотра
Актуальное
Выставка документов и усиленная охрана: как отметили годовщину создания Карпатской Украины

Выставка документов и усиленная охрана: как отметили годовщину создания Карпатской Украины

Киев  •  УНН

 • 10801 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 15 марта. УНН. Сегодня к 79-й годовщине создания Карпатской Украины на Закарпатье продолжаются масштабные мероприятия, в частности на мемориальном комплексе “Красное Поле” в Хустском районе, передает корреспондент УНН.

Начались торжества в г. Ужгород, где состоялось возложение цветов к памятнику Президенту Карпатской Украины Августину Волошину, который посмертно получил звание Героя Украины. А днем ​​возле Памятного Креста, установленного в честь погибших Карпатских сечевиков в мемориальном комплексе "Красное Поле", прошел торжественный митинг с участием руководства Закарпатья, городов области, руководителей ведомств, военнослужащих, духовенства и нескольких сотен закарпатцев из разных районов края.

В этом году к празднованию присоединились официальные делегации из Ивано-Франковской, Львовской и Полтавской областей во главе с председателями облсоветов. Так, председатель Львовского областного совета Александр Ганущин пригласил всех присутствующих 18 марта на Верецкий перевал, что на границе Львовской области и Закарпатья, где состоятся памятные мероприятия у могил Карпатских сечевиков.

Подвиг Героев Карпатской Украины, которые в свое время едва ли не единственные оказали вооруженное сопротивление гитлеровскому режиму, присутствующие почтили минутой молчания. После слов уважения и благодарности защитникам украинской государственности у Памятного Креста положили тысячи цветов.

На территории, где сейчас расположен Мемориальный комплекс "Красное Поле", в 1939 году пролилась кровь около 300 Карпатских сечевиков, погибших в неравном бою с венгерским войском за независимость своей Родины. Бой на Красном Поле считают повторением подвига героев Крут. В общем в течение марта 1939 года было убито около 2 тысяч защитников Карпатской Украины, более 7 тыс. украинцев подверглись преследованиям.

В день празднования годовщины создания Карпатской Украины на "Красном Поле" также представили выставку копий документов из фондов областного архива, которые представляют малоизвестные страницы из истории Закарпатья, освещают политические процессы прошлого века, борьбу закарпатцев за независимость.

Завершились памятные мероприятия на "Красном Поле" общей панихидой от закарпатского духовенства.

Отметим, что в этом году мероприятия к празднованию годовщины создания Карпатской Украины проходят в режиме усиленной охраны, чтобы исключить возможность провокаций в области.

Как ранее сообщал УНН, день создания Карпатской Украины на Закарпатье объявили выходным.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы