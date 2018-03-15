Выставка документов и усиленная охрана: как отметили годовщину создания Карпатской Украины
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 15 марта. УНН. Сегодня к 79-й годовщине создания Карпатской Украины на Закарпатье продолжаются масштабные мероприятия, в частности на мемориальном комплексе “Красное Поле” в Хустском районе, передает корреспондент УНН.
Начались торжества в г. Ужгород, где состоялось возложение цветов к памятнику Президенту Карпатской Украины Августину Волошину, который посмертно получил звание Героя Украины. А днем возле Памятного Креста, установленного в честь погибших Карпатских сечевиков в мемориальном комплексе "Красное Поле", прошел торжественный митинг с участием руководства Закарпатья, городов области, руководителей ведомств, военнослужащих, духовенства и нескольких сотен закарпатцев из разных районов края.
В этом году к празднованию присоединились официальные делегации из Ивано-Франковской, Львовской и Полтавской областей во главе с председателями облсоветов. Так, председатель Львовского областного совета Александр Ганущин пригласил всех присутствующих 18 марта на Верецкий перевал, что на границе Львовской области и Закарпатья, где состоятся памятные мероприятия у могил Карпатских сечевиков.
Подвиг Героев Карпатской Украины, которые в свое время едва ли не единственные оказали вооруженное сопротивление гитлеровскому режиму, присутствующие почтили минутой молчания. После слов уважения и благодарности защитникам украинской государственности у Памятного Креста положили тысячи цветов.
На территории, где сейчас расположен Мемориальный комплекс "Красное Поле", в 1939 году пролилась кровь около 300 Карпатских сечевиков, погибших в неравном бою с венгерским войском за независимость своей Родины. Бой на Красном Поле считают повторением подвига героев Крут. В общем в течение марта 1939 года было убито около 2 тысяч защитников Карпатской Украины, более 7 тыс. украинцев подверглись преследованиям.
В день празднования годовщины создания Карпатской Украины на "Красном Поле" также представили выставку копий документов из фондов областного архива, которые представляют малоизвестные страницы из истории Закарпатья, освещают политические процессы прошлого века, борьбу закарпатцев за независимость.
Завершились памятные мероприятия на "Красном Поле" общей панихидой от закарпатского духовенства.
Отметим, что в этом году мероприятия к празднованию годовщины создания Карпатской Украины проходят в режиме усиленной охраны, чтобы исключить возможность провокаций в области.
Как ранее сообщал УНН, день создания Карпатской Украины на Закарпатье объявили выходным.