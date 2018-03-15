Виставка документів та посилена охорона: як відзначили річницю створення Карпатської України
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 15 березня. УНН. Сьогодні до 79-ї річниці створення Карпатської України на Закарпатті тривають масштабні заходи, зокрема на меморіальному комплексі «Красне Поле» у Хустському районі, передає кореспондент УНН.
Почалися урочистості у м. Ужгород, де відбулося покладання квітів до пам′ятника Президенту Карпатської України Августину Волошину, який посмертно отримав звання Герой України. А вдень біля Пам’ятного Хреста, встановленого на честь загиблих Карпатських січовиків у меморіальному комплексі “Красне Поле”, пройшов урочистий мітинг за участі керівництва Закарпаття, міст області, очільників відомств, військовослужбовців, духівництва й кількох сотень закарпатців з різних районів краю.
Цього року до святкування долучилися офіційні делегації з Івано-Франківської, Львівської та Полтавської областей на чолі з головами облрад. Так, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин запросив усіх присутніх 18 березня на Верецький перевал, що на межі Львівщини і Закарпаття, де відбудуться пам′ятні заходи біля могил Карпатських січовиків.
Подвиг Героїв Карпатської України, які свого часу чи не єдині вчинили збройний опір гітлерівському режимові, присутні вшанували хвилиною мовчання. Після слів пошани і вдячності захисникам української державності до Пам′ятного Хреста поклали тисячі квітів.
На території, де наразі розташований Меморіальний комплекс “Красне Поле”, у 1939 році пролилася кров близько 300 Карпатських січовиків, які загинули у нерівному бою з угорським військом за незалежність своєї Батьківщини. Бій на Красному Полі вважають повторенням подвигу героїв Крут. Загалом протягом березня 1939 року було вбито близько 2 тисяч захисників Карпатської України, понад 7 тисяч українців зазнали переслідувань.
У день відзначення річниці створення Карпатської України на “Красному Полі” також представили виставку копій документів із фондів обласного архіву, які презентують маловідомі сторінки з історії Закарпаття, висвітлюють політичні процеси минулого століття, боротьбу закарпатців за незалежність.
Завершилися пам′ятні заходи на “Красному Полі” спільною панахидою від закарпатського духівництва.
Зауважимо, що цього року заходи до святкування річниці створення Карпатської України проходять у режимі посиленої охорони, аби виключити можливість провокацій в області.
Як раніше повідомляв УНН, день створення Карпатської України на Закарпатті оголосили вихідним.