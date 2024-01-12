Высший совет правосудия уволил 325 судей за прошлый год

В 2023 году Высший совет правосудия принял решение об увольнении 325 судей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВСП.

Детали

Как сообщается, 293 судьи были уволены в связи с подачей заявлений об отставке, из которых, в частности 23 - Верховного Суда, четыре - Верховного Суда Украины, по одному судье из Высшего административного суда и Высшего хозяйственного суда Украины.

По собственному желанию было уволено 24 судьи, из которых один - представитель Верховного Суда.

По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволены 7 судей, из которых 6 судей за совершение существенного дисциплинарного проступка и один на основании подпункта 4 пункта 16 раздела XV "Переходные положения" Конституции Украины в соответствии с представлениями с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП