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Вища рада правосуддя звільнила 325 суддів за минулий рік

Вища рада правосуддя звільнила 325 суддів за минулий рік

Київ • УНН

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У 2023 році Вища рада правосуддя звільнила 325 суддів, переважно у зв'язку з поданням заяв про відставку; семеро були звільнені за особливими обставинами.

В 2023 році Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 325 суддів. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ВРП. 

Деталі

Як повідомляється, 293 суддів було звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку, з яких, зокрема  23 - Верховного Суду, чотири - Верховного Суду України, по одному судді з   Вищого адміністративного суду та Вищого господарського суду України. 

За власним бажанням було звільнено  24 судді, з яких один - представник Верховного Суду.

За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 7 суддів, з яких 6 суддів за вчинення істотного дисциплінарного проступку та один на підставі  підпункту 4 пункту 16 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України відповідно до подань з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

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Жоден із суддів Верховного Cуду не був притягнутий до дисциплінарної відповідальності минулого року - ВРП12.01.24, 09:33 • 157959 переглядiв

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