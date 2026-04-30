Высокопоставленный представитель Пентагона подтвердил участие россии в войне с Ираном — СМИ

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявил сенаторам, что президент россии владимир путин оказывал помощь Ирану в военных действиях, передает УНН со ссылкой на AP.

Генерал Кейн отказался вдаваться в подробности, сославшись на публичный характер слушаний, но сказал: "Определенно, какие-то действия имеют место".

Председатель комитета, сенатор-республиканец Роджер Уикер, согласился, заявив: "Нет сомнений в том, что россия владимира путина предпринимает серьезные действия, чтобы подорвать наши усилия по достижению успеха в Иране".

Напомним

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов Америки нет подтверждений участия российской федерации в оказании помощи Ирану в рамках обострения на Ближнем Востоке.