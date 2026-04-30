Стоит ли снижать мобилизационный возраст и закрывать границу для молодежи – мнение военного эксперта
путин снова "одурачивает" Трампа - что делать Украине
НБУ ухудшил прогноз на 2026 год - ожидает скачок инфляции до 9,4% и замедление роста ВВП
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на три месяца
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15% для поддержки валютного рынка и контроля инфляции
Мадьяр хочет помощи для венгерского меньшинства в Украине, прежде чем поддержать заявку на вступление в ЕС - Bloomberg
Беспилотники СБУ поразили завод "Лукойл" в перми на расстоянии более 1500 км от Украины
"Для парада в москве или чего-то большего": Зеленский поручил выяснить у команды Трампа детали российского предложения о тишине
Можно ли выжить при ядерном взрыве и как действовать правильно
Сырский подписал приказ об обязательной ротации военных на передовой
Высокопоставленный представитель Пентагона подтвердил участие россии в войне с Ираном — СМИ

Киев • УНН

 • 1378 просмотра

Генерал Дэн Кейн заявил о военной помощи путина Ирану в ходе слушаний. Сенатор Роджер Уикер подтвердил подрывную деятельность России против США.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявил сенаторам, что президент россии владимир путин оказывал помощь Ирану в военных действиях, передает УНН со ссылкой на AP.

Генерал Кейн отказался вдаваться в подробности, сославшись на публичный характер слушаний, но сказал: "Определенно, какие-то действия имеют место".

Председатель комитета, сенатор-республиканец Роджер Уикер, согласился, заявив: "Нет сомнений в том, что россия владимира путина предпринимает серьезные действия, чтобы подорвать наши усилия по достижению успеха в Иране".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов Америки нет подтверждений участия российской федерации в оказании помощи Ирану в рамках обострения на Ближнем Востоке. 

Антонина Туманова

