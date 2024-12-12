Высокое потребление и значительный дефицит сохраняются, экономить свет следует в течение суток - Укрэнерго
Киев • УНН
В Украине сохраняется высокий уровень потребления электроэнергии и значительный дефицит мощности. Из-за повреждений от российских атак продолжаются аварийные ремонты и действуют графики отключений.
Уровень потребления электроэнергии остается стабильно высоким, сохраняется значительный дефицит мощности, действуют графики отключений, и необходимость экономного потребления сохраняется в течение всех суток, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.
Детали
"Потребление держится на стабильно высоком уровне, что соответствует сезонным показателям. Сегодня, 12 декабря, по состоянию на 6:30, его уровень был таким же, как в это время в предыдущий день - в среду", - говорится в сообщении.
Вчера, 11 декабря, суточный максимум потребления, как указано, зафиксирован утром - он был на 1,4% ниже, чем в предыдущий день.
"Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после 11 массированных атак россиян с начала этого года, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. На энергообъектах продолжаются аварийные ремонты, а потому - вынужденно применяются почасовые отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - отметили в компании.
Отмечается, что ситуация в энергосистеме меняется, а соответственно - возможны и изменения в применении мер ограничения.
Графики отключений и увеличенный импорт: что происходит в энергосистеме12 дек. 2024, 07:39 • 12795 просмотров