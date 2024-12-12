Графики отключений и увеличенный импорт: что происходит в энергосистеме
Киев • УНН
Оператор системы передачи применяет графики почасовых отключений из-за вражеских обстрелов. На ЗАЭС уровень воды достаточный, а импорт электроэнергии составит 12 378 МВт-ч.
Из-за вражеских обстрелов в Украине сегодня продолжают применять графики почасовых отключений электроэнергии, планируется импорт 12 378 МВт-ч электроэнергии, что больше, чем накануне, сообщили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.
Детали
Как сообщили в Минэнерго, в результате вражеских обстрелов сегодня оператор системы передачи временно применяет графики почасовых отключений.
В Минэнерго призвали всех потребителей рационально использовать электроэнергию, ведь экономное потребление помогает снизить нагрузку на систему.
За прошедшие сутки энергетики, как указано, восстановили питание для 2810 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.
Ситуация на ЗАЭС
Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.10 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.
Импорт
На текущие сутки, 12 декабря, прогнозируется импорт из 5 стран - из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы - общим объемом 12 378 МВт-ч, что больше, чем накануне, 11 декабря (11 479 МВт-ч), и мощностью 924 МВт.