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Графики отключений и увеличенный импорт: что происходит в энергосистеме

Графики отключений и увеличенный импорт: что происходит в энергосистеме

Киев  •  УНН

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Оператор системы передачи применяет графики почасовых отключений из-за вражеских обстрелов. На ЗАЭС уровень воды достаточный, а импорт электроэнергии составит 12 378 МВт-ч.

Из-за вражеских обстрелов в Украине сегодня продолжают применять графики почасовых отключений электроэнергии, планируется импорт 12 378 МВт-ч электроэнергии, что больше, чем накануне, сообщили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в Минэнерго, в результате вражеских обстрелов сегодня оператор системы передачи временно применяет графики почасовых отключений.

В Минэнерго призвали всех потребителей рационально использовать электроэнергию, ведь экономное потребление помогает снизить нагрузку на систему.

За прошедшие сутки энергетики, как указано, восстановили питание для 2810 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

Ситуация на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.10 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Импорт

На текущие сутки, 12 декабря, прогнозируется импорт из 5 стран - из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы - общим объемом 12 378 МВт-ч, что больше, чем накануне, 11 декабря (11 479 МВт-ч), и мощностью 924 МВт.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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