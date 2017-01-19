Высокий суд Англии завершил слушания по делу "долга Януковича"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Высокий суд Англии завершил слушания по иску Российской Федерации к Украине относительно 3 млрд долларов так называемого долга Януковича. Об этом в эфире "112 Украина" сказал корреспондент Радио Свобода из Лондона, передает УНН.
По словам корреспондента, в течение трех дней суд Лондона заслушал позиции как российской стороны, так и украинской. Он уточнил, что интересы стран представляли в суде английские юристы.
В частности, во время слушаний представители украинской стороны отметили, что после вооруженной агрессии России Украина не могла выплатить так называемый долг Януковича и, кроме того, правительство тогдашней власти нарушило много внутренних законов и не имело права выпускать эти облигации.
Как сказал судья, по словам корреспондента, он принял во внимание аргументы обеих сторон и "объявит свое решение в определенное время".
Напомним, в феврале 2016 г. компания TheLawDebentureTrustCorporationPLC, которая является доверительным управляющим кредитора, подала иск против Украины в Высокий суд Англии и Уэльса по долгу.
Впоследствии Украина подала в Высокий суд Англии возражения против иска TheLawDebentureTrustCorporationPLC, что является доверительным управляющим в соответствии с документом, который предусматривал предоставление РФ Украине заимствований в размере 3 млрд долл. по договоренностям, достигнутым правительством экс-президента Виктора Януковича в декабре 2013 года с РФ.
Сообщается, что Москва намерена взыскать, кроме номинальной стоимости облигаций, невыплаченные проценты объемом 75 млн долл., а также судебные расходы.
В течение 2016-го стороны утверждали о попытках досудебного урегулирования, но никакого прогресса достигнуто не было.
Правительство Украины в 2013 году постановило осуществить государственные внешние заимствования путем выпуска облигаций внешнего государственного займа на сумму 3 млрд долларов с погашением 20 декабря 2015 года, которые выкупила Россия.