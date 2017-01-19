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Високий суд Англії завершив слухання у справі “боргу Януковича”

Високий суд Англії завершив слухання у справі “боргу Януковича”

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Високий суд Англії завершив слухання у справі за позовом Російської Федерації до України стосовно 3 млрд доларів так званого боргу Януковича. Про це в ефірі “112 Україна” сказав кореспондент Радіо Свободи з Лондона, передає УНН.

За словами кореспондента, протягом трьох днів суд Лондона заслуховував позиції як російської сторони, так і української. Він уточнив, що інтереси країн представляли у суді англійські юристи.

Зокрема, під час слухань представники української сторони наголосили, що після збройної агресії Росії Україна не могла виплатити так званий борг Януковича і, крім того, уряд тодішньої влади порушив багато внутрішніх законів і не мав права випускати ці облігації.

Як сказав суддя, за словами кореспондента, він взяв до уваги аргументи обох сторін і “оголосить своє рішення належним часом”.

Нагадаємо, у лютому 2016 року компанія TheLawDebentureTrustCorporationPLC, яка є довірчим управителем кредитора, подала позов проти України до Високого суду Англії та Уельсу щодо боргу.

Згодом Україна подала до Високого суду Англії заперечення проти позову TheLawDebentureTrustCorporationPLC, що є довірчим управителем згідно із документом, який передбачав надання РФ Україні запозичень у розмірі 3 млрд дол. за домовленостями, досягнутими урядом екс-Президента Віктора Януковича у грудні 2013 року з РФ.

Повідомляється, що Москва має намір стягнути, крім номінальної вартості облігацій, невиплачені відсотки обсягом 75 млн дол., а також судові витрати.

Протягом 2016-го сторони стверджували про спроби досудового урегулювання, але жодного прогресу досягнуто не було.

Уряд України у 2013 році постановив здійснити державні зовнішні запозичення шляхом випуску облігацій зовнішньої державної позики на суму 3 млрд доларів із погашенням 20 грудня 2015 року, які викупила Росія.

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