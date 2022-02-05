Высыпали кучу навоза перед зданием парламента: в Молдове митинговали против повышения цен на газ

Детали

Участники протеста прошли по проспекту Штефана чел Маре, скандируя: “Энергомор стоп!”. Проходя мимо здания Генеральной прокуратуры, протестующие выкрикивали “Руки прочь от Стояногло!” Остановились протестующие, как и в прошлую субботу, сначала у здания парламента.

Участники акции выступили против роста цен на энергоресурсы, обвинив в происходящем действующую власть. “Это можно преодолеть, начав новые переговоры с „Газпромом“, но на этот раз с участием настоящих экспертов в этой области, которых выберет оппозиция”, — предложил один из лидеров ГК Юрий Мунтян.

Перед зданием парламента протестующие высыпали кучу прессованного навоза, воткнув в него транспаранты с хештегами #kizeakchallenge и надписями “Молдова опять попала в кизяк”, “Pas calca pe gaz” и другими.

После этого участники акции отправились к зданию правительства, где у входа разложили плакаты с предвыборными обещаниями PAS.

Организаторы протеста пообещали организовать новую акцию. “В следующий раз нас будет больше”, — заявил один из лидеров ГК Марк Ткачук в конце акции.

Напомним

Парламент Республики Молдова принял решение о введении режима чрезвычайного положения на 60 дней. Такое постановление было принято после уведомления “Газпрома” о прекращении поставок газа с 21 января из-за неуплаты за потребленное топливо в январе.

Контекст

23 октября официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов пригрозил, что российская энергетическая компания может полностью отказаться от поставок газа в Молдову, если Кишинев не погасит долг и не договорится об условиях нового контракта.

Тогда же Куприянов отметил, что, по подсчетам "Газпрома", долг Молдовы за поставленный газ составляет 433 млн. долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности увеличивается до 709 млн. долларов.

Переговоры о поставках российского газа в Молдавию продолжались около месяца. До заключения нынешнего договора по поставкам, стоимость газа для республики формировалась по смешанному принципу, то есть снижалась при высоких объемах закупки.

Этот контракт истек 30 сентября. Поскольку стороны в течение месяца не могли договориться о новых условиях, действие старого соглашения продлевали дважды.

На фоне дефицита газа в европейских хранилищах цена на газ для Молдовы в сентябре подскочила до 550 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения: в начале года она составляла 127 долларов за тысячу кубометров.

22 октября из-за угрозы энергетического кризиса власти Молдавии объявили режим чрезвычайного положения на 30 дней.

Российская энергетическая компания "Газпром" в понедельник, 1 ноября, начала поставку газа до Молдовы по новому контракту, заключенному сторонами 29 октября сроком на пять лет.