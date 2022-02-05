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Висипали купу гною перед будівлею парламенту: у Молдові мітингували проти підвищення цін на газ

Висипали купу гною перед будівлею парламенту: у Молдові мітингували проти підвищення цін на газ

Київ • УНН

 • 22521 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. У Молдові “Громадянський конгрес” вийшов на акцію протесту проти чинної влади та підвищення цін на газ. За підрахунками організаторів, в акції, що відбулась у центрі Кишинева, взяли участь близько 600 членів та прихильників ГК, передає УНН із посиланням на Newsmaker.

Деталі

Учасники протесту пройшли проспектом Штефана чол Маре, скандуючи: “Енергомор стоп!”. Проходячи повз будівлю Генеральної прокуратури, протестуючі вигукували “Руки геть від Стояногло!” Зупинилися протестувальники, як і минулої суботи, спочатку біля будівлі парламенту.

Учасники акції виступили проти зростання цін на енергоресурси, звинувативши у тому, що відбувається, чинну владу. “Це можна подолати, розпочавши нові переговори з „Газпромом“, але цього разу за участю справжніх експертів у цій галузі, яких обере опозиція”, — запропонував один із лідерів ГК Юрій Мунтян.

Перед будівлею парламенту протестувальники висипали купу пресованого гною, встромивши в нього транспаранти з хештегами #kizeakchallenge та написами “Молдова знову потрапила в кізяк”, Pas calca pe gaz та іншими.

Після цього учасники акції вирушили до будівлі уряду, де біля входу розклали плакати із передвиборчими обіцянками PAS.

Організатори протесту пообіцяли організувати нову акцію. “Наступного разу нас буде більше”, — заявив один із лідерів ГК Марк Ткачук наприкінці акції.

Нагадаємо

Парламент Республіки Молдова прийняв рішення про введення режиму надзвичайного стану на 60 днів. Таку постанову було прийнято після повідомлення "Газпрому" про припинення поставок газу з 21 січня через несплату за спожите паливо в січні.

Контекст

23 жовтня офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов пригрозив, що російська енергетична компанія може повністю відмовитися від поставок газу в Молдову, якщо Кишинів не погасить борг і не домовиться про умови нового контракту.

Тоді ж Купріянов зазначив, що, за підрахунками "Газпрому", борг Молдови за поставлений газ становить 433 млн. доларів, а з урахуванням прострочення платежів загальна сума заборгованості збільшується до 709 млн. доларів.

Переговори про постачання російського газу до Молдови тривали близько місяця. До укладення нинішнього договору з постачання, вартість газу для республіки формувалася за змішаним принципом, тобто знижувалася при високих обсягах закупівлі.

Цей контракт закінчився 30 вересня. Оскільки сторони протягом місяця не могли домовитися про нові умови, дію старої угоди продовжували двічі.

На тлі дефіциту газу в європейських сховищах ціна на газ для Молдови у вересні підскочила до 550 доларів за тисячу кубометрів. Для порівняння: на початку року вона становила 127 доларів за тисячу кубометрів.

22 жовтня через загрозу енергетичної кризи влада Молдови оголосила режим надзвичайного стану на 30 днів.

Російська енергетична компанія "Газпром" 1 листопада почала поставку газу до Молдови за новим контрактом, укладеним сторонами 29 жовтня строком на п'ять років.

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