Вышгород из-за аварии второй день без воды
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Жителям города Вышгород прекратили поставки воды из-за аварии на центральном водоводе, сообщает УНН со ссылкой на Вышгородский городской совет.
Авария произошла ночью 3 июня.
"Часть подстанций запущен. Пять электростанций остаются без электроэнергии. Серьезная авария, две бригады работают над ликвидацией аварии. Из-за этой ситуации, насосная станция переведена на резервную линию питания, давление воды в системе снижено", - говорится в сообщении городского головы Алексея Момота на его странице в Facebook.
Мэр города созвал совещание из представителей горводоканала и Вышгородского РЭС, сообщили УНН в городском совете.
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