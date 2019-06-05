Вишгород через аварію другий день без води
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Мешканцям міста Вишгород припинили постачання води через аварію на центральному водоводі, повідомляє УНН з посиланням на Вишгородську міську раду.
Аварія трапилась вночі 3 червня.
"Частину підстанцій запущено. П'ять електростанцій залишаються без електроенергії. Серйозна аварія, дві бригади працюють над ліквідацією аварії. Через цю ситуацію, насосна станція переведена на резервну лінію живлення, тиск води в системі знижено", - йдеться в повідомленні міського голови Олексія Момота на його сторінці в Facebook.
Мер міста скликав нараду з представників міськводоканалу та Вишгородського РЕМу, повідомили УНН в міській раді.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У "Київводоканалі" уточнили строки впровадження змін нарахування за послуги