Вышел новый трейлер сериала по "Гарри Поттеру" от HBO

HBO Max опубликовал новый трейлер сериала о Гарри Поттере. Первый сезон, посвящённый книге Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень", передаёт УНН.

Добро пожаловать в новый учебный год в Хогвартсе. Премьера оригинального сериала HBO "Гарри Поттер и философский камень" состоится этим Рождеством на HBO Max - говорится в описании нового трейлера.

Это первый случай, когда истории о Гарри Поттере адаптируют для телевизионного формата почти через 25 лет после выхода первого фильма "Гарри Поттер и философский камень" в 2001 году. Последний фильм франшизы вышел на экраны в 2011 году.

Всего сериал будет состоять из семи сезонов — по одному на каждую книгу.

Напомним

Кинокомпания HBO опубликовала первый тизер своего нового сериала о Гарри Поттере, и он уже вызвал волну интереса среди фанатов.