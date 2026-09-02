Вышел новый трейлер сериала по "Гарри Поттеру" от HBO
Киев • УНН
Первый сезон сериала HBO Max по книге "Философский камень" выйдет в это Рождество. Проект будет состоять из семи сезонов по книгам.
HBO Max опубликовал новый трейлер сериала о Гарри Поттере. Первый сезон, посвящённый книге Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень", передаёт УНН.
Добро пожаловать в новый учебный год в Хогвартсе. Премьера оригинального сериала HBO "Гарри Поттер и философский камень" состоится этим Рождеством на HBO Max
Это первый случай, когда истории о Гарри Поттере адаптируют для телевизионного формата почти через 25 лет после выхода первого фильма "Гарри Поттер и философский камень" в 2001 году. Последний фильм франшизы вышел на экраны в 2011 году.
Всего сериал будет состоять из семи сезонов — по одному на каждую книгу.
Напомним
Кинокомпания HBO опубликовала первый тизер своего нового сериала о Гарри Поттере, и он уже вызвал волну интереса среди фанатов.