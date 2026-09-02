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Вийшов новий трейлер серіалу по "Гаррі Поттеру" від HBO

Київ • УНН

 • 2626 перегляди

Перший сезон серіалу HBO Max за книгою "Філософський камінь" вийде цього Різдва. Проєкт матиме сім сезонів за книгами.

Вийшов новий трейлер серіалу по "Гаррі Поттеру" від HBO

HBO Max оприлюднили новий трейлер серіалу про Гаррі Поттера. Перший сезон, присвячений книзі Джоан Роулінг "Гаррі Поттер і філософський камінь", передає УНН.

Ласкаво просимо до нового навчального року в Гоґвортсі. Прем’єра оригінального серіалу HBO "Гаррі Поттер і філософський камінь" відбудеться цього Різдва на HBO Max 

- йдеться в описі нового трейлеру.

Це перший випадок, коли історії про Гаррі Поттера адаптують для телевізійного формату майже через 25 років після виходу першого фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь" у 2001 році. Останній фільм франшизи з’явився на екранах у 2011 році.

Загалом серіал складатиметься із семи сезонів - окремо по кожній книзі.

Нагадаємо

Кінокомпанія HBO опублікувала перший тизер свого нового серіалу про Гаррі Поттера, і він вже викликав хвилю інтересу серед фанатів.

Алла Кіосак

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