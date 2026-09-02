Вийшов новий трейлер серіалу по "Гаррі Поттеру" від HBO

HBO Max оприлюднили новий трейлер серіалу про Гаррі Поттера. Перший сезон, присвячений книзі Джоан Роулінг "Гаррі Поттер і філософський камінь", передає УНН.

Ласкаво просимо до нового навчального року в Гоґвортсі. Прем’єра оригінального серіалу HBO "Гаррі Поттер і філософський камінь" відбудеться цього Різдва на HBO Max - йдеться в описі нового трейлеру.

Це перший випадок, коли історії про Гаррі Поттера адаптують для телевізійного формату майже через 25 років після виходу першого фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь" у 2001 році. Останній фільм франшизи з’явився на екранах у 2011 році.

Загалом серіал складатиметься із семи сезонів - окремо по кожній книзі.

Нагадаємо

Кінокомпанія HBO опублікувала перший тизер свого нового серіалу про Гаррі Поттера, і він вже викликав хвилю інтересу серед фанатів.