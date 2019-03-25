Вышеградская группа планирует сотрудничать на парламентском уровне

В городе Пьештяни в Словакии состоялась встреча представителей стран Вышеградской группы (Польши, Словакии, Чехии и Венгрии) и Бенилюкса (Бельгии, Нидерландов и Люксембурга).

Как сообщил глава Сейма Марек Кухцинский, на встрече Венгрия предложила создать платформу сотрудничества стран Вышеградской группы на парламентском уровне, которая должна стать началом будущей парламентской ассамблеи этой группировки.

"Речь идет о быстром общении, лучшем сотрудничестве, лучшей подготовке к общеевропейским спорам и дискуссиям. А также о вызовах, стоящих перед нами в категориях всей Европы, - Европейский Союз против остальной Европы. Ведь на востоке есть государства, не входящие в ЕС, половина Балкан также не являются членами ЕС. Следовательно, это вызов перед нами", - отметил Кухцинский.

Кроме того, Марек Кухцинский не исключил, что сотрудничество Вышеградской группы может быть расширено и на другие сферы государственной власти. По его словам, страны V4 поддерживают идею одинакового отношения ко всем участникам ЕС и сохранение основных инициатив в сфере сельскохозяйственной политики и политики сплочения.

Напомним, Венгрия назвала условие снятия блокады Комиссии Украина-НАТО.