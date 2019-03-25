Вишеградська група планує співпрацювати на парламентському рівні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. На зустрічі представників країн Вишеградської групи Угорщина запропонувала створити платформу співпраці на парламентському рівні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.
У місті П’єштяни в Словаччині відбулася зустріч представників країн Вишеградської групи (Польщі, Словаччини, Чехії та Угорщини) і Бенілюксу (Бельгії, Нідерландів та Люксембургу).
Як повідомив очільник Сейму Марек Кухцінський, на зустрічі Угорщина запропонувала створити платформу співпраці країн Вишеградської групи на парламентському рівні, що має стати початком майбутньої парламентської асамблеї цього угруповання.
"Йдеться про швидше спілкування, кращу співпрацю, краще підготування до загальноєвропейських спорів та дискусій. А також про виклики, що стоять перед нами в категоріях усієї Європи, – Європейський Союз проти решти Європи. Адже на сході є держави, які не належать до ЄС, половина Балкан також не є членами ЄС. Отже, це виклик перед нами", – зазначив Кухцінський.
Крім того, Марек Кухцінський не виключив, що співпраця Вишеградської групи може бути розширена й на інші сфери державної влади. За його словами, країни V4 підтримують ідею однакового ставлення до всіх учасників ЄС та збереження основних ініціатив у сфері сільськогосподарської політики та політики згуртування.
Нагадаємо, Угорщина назвала умову зняття блокади Комісії Україна-НАТО.