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"Гнучка позиція": Угорщина назвала умову зняття блокади Комісії Україна-НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Угорщина припинить блокаду всіх зустрічей на політичному рівні між представниками України і НАТО, якщо Україна врахує рекомендації Венеціанської комісії щодо закону про освіту. Про це сказав посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто в інтерв'ю виданню "Фокус", передає УНН.

"Гнучка позиція": Угорщина назвала умову зняття блокади Комісії Україна-НАТО

"Угорщина підтримує прагнення України в НАТО, але зараз блокує проведення всіх зустрічей на політичному рівні, під час яких можуть вирішуватися не тільки військові питання. При цьому, наша позиція дуже гнучка: якщо Україна врахує рекомендації Венеціанської комісії щодо закону про освіту, Угорщина припинить блокаду", - сказав посол.

За його словами, обіцянки Києва зробити це чули не тільки в Будапешті, а й у Вашингтоні і Брюсселі.

"Ми не формуємо союз проти України у світі і ЄС. Ми хочемо, щоб Україна вирішувала питання на європейському рівні, а не намагалася ухилитися від прямої відповіді, як це відбувається. Але, мабуть, Києву легше сказати, що проблеми країни - результат підступів Кремля, який втручається у ваші внутрішні справи", - підкреслив дипломат.

Нагадаємо, після прийняття в 2017 році в Україні закону про освіту, який визначив українську мову освітнього процесу, Угорщина почала блокувати засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів.

Заступник генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер висловила солідарність з позицією Угорщини щодо прийняття Україною мовних поправок в закон про освіту.

У відповідь на слова Гетемюллер, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що жодна країна Альянсу не може використовувати НАТО для того, щоб вирішувати двосторонні питання, і країни-члени НАТО солідарні з цим.

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