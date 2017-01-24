Высший совет правосудия временно отстранил двух судей

"На заседании 24 января 2017 г. приняли решение о временном отстранении от правосудия судьи хозяйственного суда города Киева Головатюка Л.Д. и судьи Уманского горрайонного суда Черкасской области Горячкивской Л.В.", - сказано в сообщении.

Так, 20 января в Высший совет правосудия поступило ходатайство о временном отстранении от правосудия судьи хозяйственного суда Киева Головатюка Любомира Дмитриевича в связи с привлечением к уголовной ответственности. Судья подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 15, частью третьей статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Исследовав ходатайство и приложенные к нему документы, заслушав докладчиков, Высший совет правосудия принял решение ходатайство удовлетворить частично, временно отстранить судью хозяйственного суда Киева Головатюка Л.Д. от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности на срок до 13 марта 2017 года.

Кроме того, Высший совет правосудия рассмотрел ходатайство об отстранении судьи Уманского горрайонного суда Черкасской области Горячкивской Людмилы Владимировны от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности, которое поступило в Высший совет правосудия 17 января 2017 г. Горячкивская Л.В. подозревается в получении от представителя стороны по гражданскому делу неправомерной выгоды, совмещенной с вымогательством.

Исследовав ходатайство и приложенные к нему документы, заслушав докладчиков, Высший совет правосудия принял решение ходатайство удовлетворить, временно отстранить судью Уманского горрайонного суда Черкасской области Горячкивскую Л.В. от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства.