Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила двох суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. На засіданні 24 січня Вища рада правосуддя прийняла рішення про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді господарського суду міста Києва та судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області. Про це УНН повідомили у прес-службі ВРЮ.
“На засіданні 24 січня 2017 року прийнято рішення про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді господарського суду міста Києва Головатюка Л.Д. та судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області Горячківської Л.В”, — сказано у повідомленні.
Так, 20 січня до Вищої ради правосуддя надійшло клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді господарського суду Києва Головатюка Любомира Дмитровича у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Суддя підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 15, частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши доповідачів, Вища рада правосуддя ухвалила клопотання задовольнити частково, тимчасово відсторонити суддю господарського суду Києва Головатюка Л.Д. від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності на строк до 13 березня 2017 року.
Окрім того, Вища рада правосуддя розглянула клопотання про відсторонення судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області Горячківської Людмили Володимирівни від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, яке надійшло до Вищої ради правосуддя 17 січня 2017 року. Горячківська Л.В. підозрюється одержанні від представника сторони у цивільній справі неправомірної вигоди поєднаної з вимаганням.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши доповідачів, Вища рада правосуддя ухвалила клопотання задовольнити, тимчасово відсторонити суддю Уманського міськрайонного суду Черкаської області Горячківську Л.В. від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження.