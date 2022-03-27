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Высший совет правосудия просит исключить Россию из состава ООН и ОБСЕ

Киев • УНН

 • 119063 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Высший совет правосудия обратился к Верховному комиссару Организации объединенных наций по правам человека Мишель Бачелет и к Директору Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Маттео Мекаччи с просьбой немедленно инициировать вопрос об исключении российской федерации из состава ООН и ОБСЕ. Об этом информирует УНН со ссылкой на портал ведомства.

Высший совет правосудия просит исключить Россию из состава ООН и ОБСЕ

Детали

Совет отмечает, что агрессивная захватническая поведение россии не совместима с принципами и ценностями международных организаций, которые руководствуются правом и нацелены на сохранение мира в мире.

Нормы международного гуманитарного права и нормы международного права в области прав человека предусматривают, что все стороны конфликта должны делать все от них зависящее для обеспечения того, что гражданское население и раненые могут быть перемещены с места опасности, а также им должно быть предоставлено быстрый и беспрепятственный доступ к медицинского оборудования и персонала, так же как еда и одежда для младенцев и маленьких детей.

Цитата

"Мы обращаемся в Управление Верховного комиссара ООН и БДИПЧ ОБСЕ: немедленно инициировать вопрос об исключении российской федерации из состава ОБСЕ! Считаем, что решение об исключении рф будет иметь положительный характер, поскольку страна-агрессор, которая не разделяет демократические европейские ценности и не соблюдает нормы международного права, не может быть членом ООН и ОБСЕ", - отметили в Высшем совете правосудия.

Соответствующие письма за подписью исполняющего обязанности председателя ВСП Виктора Грищука направлены в указанные организации.

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