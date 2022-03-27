Вища рада правосуддя просить виключити росію зі складу ООН і ОБСЄ

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Рада наголошує, що агресивна загарбницька поведінка росії не сумісна з принципами та цінностями міжнародних організацій, які керуються правом та націлені на збереження миру у світі.

Норми міжнародного гуманітарного права та норми міжнародного права у сфері прав людини передбачають, що всі сторони конфлікту повинні робити все від них залежне для гарантування того, що цивільне населення та поранені можуть бути переміщені з місця небезпеки, а також їм має бути надано швидкий та безперешкодний доступ до медичного обладнання та персоналу, так само як їжа та одяг для немовлят та маленьких дітей.

Цитата

"Ми звертаємося до Управління Верховного комісара ООН та до БДІПЛ ОБСЄ: негайно ініціювати питання про виключення російської федерації зі складу ОБСЄ! Вважаємо, що рішення щодо виключення рф матиме позитивний характер, оскільки країна-агресор, яка не поділяє демократичні європейські цінності та не дотримується норм міжнародного права, не може бути членом ООН та ОБСЄ", - наголосили у Вищій раді правосуддя.

Відповідні листи за підписом виконувача обов’язків Голови ВРП Віктора Грищука направлені до вказаних організацій.