Visa запретила обслуживание дебетовых карт с поддержкой Bitcoin

Инцидент произошел в результате действий со стороны платежного сервиса Visa Europe. Пользователи сообщили, что им поступили письма от WaveCrest и других компаний о закрытии счетов, хотя сами средства остались. В самом сервисе, комментируя эту ситуацию, заявили, что причиной отказа в обслуживании стало несоблюдение компанией WaveCrest правил членства в VISA. В компании также заверили, что принятые меры не являются борьбой с криптовалютой.

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“Изменения произошли внезапно, что не дало нам времени для оповещения наших клиентов. Это решение указывает на то, что Visa, а также доверенные лица других традиционных финансовых корпораций, не желают обслуживать растущую крипто-экономику. Это, в свою очередь, побуждает нас продолжать наше видение создания первого криптовалютного банка”, - заявили в WaveCrest.

Как ранее сообщало УНН, Bitcoin, после недавнего подъема до 16 тысяч долларов, продолжил свое стремительное падение в конце декабря, опустившись ниже 14 тысяч долларов, спустя 10 дней после достижения исторического рекорда. Однако, сейчас цена криптовалюта № 1 снова находится на отметке в 16 тысяч долларов США.