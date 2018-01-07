Visa закрила обслуговування дебетових карт із підтримкою Bitcoin
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Американська транснаціональна компанія, що надає послуги проведення платіжних операцій Visa, закрила обслуговування дебетових карт з підтримкою найпопулярнішої криптовалюти Bitcoin, передає УНН з посиланням на Тehnot.
Інцидент стався через дії з боку платіжного сервісу Visa Europe. Користувачі повідомили, що їм надійшли листи від WaveCrest і інших компаній про закриття рахунків, хоча самі кошти залишилися. У самому сервісі, коментуючи цю ситуацію, заявили, що причиною відмови в обслуговуванні стало недотримання компанією WaveCrest правил членства в VISA. У компанії також запевнили, що вжиті заходи не є боротьбою з криптовалютою.
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“Зміни відбулися дуже раптово, що не дало нам часу для попередження наших клієнтів. Це рішення вказує, що Visa, а також довірені особи інших традиційних фінансових корпорацій, не бажають обслуговувати зростаючу крипто-економіку. Це, в свою чергу, спонукає нас продовжити наше бачення створення першого кріптовалютного банку”, — заявили в WaveCrest.
Як раніше повідомляло УНН, Bitcoin, після нещодавнього підйому до 16 тисяч доларів, продовжив своє стрімке падіння у кінці грудня, опустившись нижче 14 тис. доларів, лише через 10 днів після досягнення історичного рекорду. Однак, зараз ціна криптовалюти №1 знову перебуває на позначці у 16 тисяч доларів США.