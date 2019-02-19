Приговор Зайцевой и Дронову объявят ориентировочно 26 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Приговор в уголовном производстве по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, в смертельном ДТП в центре Харькова, Киевский райсуд города объявит ориентировочно 26 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию суда.
Так, приговор будет объявлен ориентировочно 26 февраля 2019 в 14:00.
Как сообщал УНН, 6 февраля суд перешел к прениям по делу о резонансном ДТП с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.
Прокуратура попросила назначить Зайцевой и Дронову максимальное наказание - 10 лет лишения свободы.
В свою очередь потерпевшие заявили, что не верят в раскаяние Зайцевой.
Защита Дронова попросил суд признать его подзащитного невиновным "в связи с недоказанностью в его действиях состава преступления".
Защита Зайцевой попросил суд при вынесении приговора учесть два смягчающих обстоятельства и применить положения статьи 69-1 УК Украины, которым назначить максимальное наказание обвиняемой нельзя.
После выступления всех участников процесса 18 февраля судебные дебаты объявили завершенными.
Тогда обвиняемые выступили в суде с последним словом. Дронов раскаялся и попросил прощения у потерпевших.
Зайцева заявила, что готова понести любое наказание, которое ей назначит суд.
Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.
Напомним, резонансная ДТП произошло 18 октября 2017 в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.