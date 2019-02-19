Вирок Зайцевій і Дронову оголосять орієнтовно 26 лютого

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Вирок у кримінальному провадженні за обвинуваченням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова у смертельній ДТП у центрі Харкова Київський райсуд міста оголосить орієнтовно 26 лютого. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію суду.