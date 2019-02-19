Вирок Зайцевій і Дронову оголосять орієнтовно 26 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Вирок у кримінальному провадженні за обвинуваченням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова у смертельній ДТП у центрі Харкова Київський райсуд міста оголосить орієнтовно 26 лютого. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію суду.
Так, вирок буде оголошений орієнтовно 26 лютого 2019 року о 14:00.
Як повідомляв УНН, 6 лютого суд перейшов до дебатів у справі про резонансну ДТП за участі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова.
Прокуратура попросила призначити Зайцевій та Дронову максимальне покарання - 10 років позбавлення волі.
У свою чергу потерпілі заявили, що не вірять у розкаяння Зайцевої.
Захист Дронова попросив суд визнати його підзахисного невинним "у зв'язку з недоведеністю у його діях складу злочину".
Захист Зайцевої попросив суд при ухваленні вироку врахувати дві пом'якшуючі обставини і застосувати положення статті 69-1 КК України, яким призначити максимальне покарання обвинуваченій не можна.
Після виступу всіх учасників процесу 18 лютого судові дебати оголосили завершеними.
Тоді обвинувачені виступили у суді з останнім словом. Дронов розкаявся і попросив пробачення у потерпілих.
Зайцева заявила, що готова понести будь-яке покарання, яке їй призначить суд.
Суд видалився до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.
Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.